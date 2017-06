Le nouveau podcast, 2e édition le 22 juin

Suivront à partir de 17h30, plusieurs focus sur la croissance exponentielle de l'écoute audio, sur le grand public et le podcast, sur le "reverse broadcasting" d'Europe 1, sur le dialogue avec sa communauté d'auditeurs, sur le podcast et la diversité...La manifestation accueillera plus de 150 personnes (auteurs, producteurs, journalistes, professionnels des médias, de la radio et de la publicité, réalisateurs...) autour de 16 présentations courtes et rythmées traitant d'un des aspects de ce renouveau de l'audio digital. Elle est organisée par les producteurs français de podcasts, en partenariat avec le GESTE et Deezer et La Lettre Pro de la Radio.Infos et inscriptions : ICI