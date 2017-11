Le mobile confirme sa position d’écran préféré au quotidien

Pour les 15-34 ans, la fréquentation des sites Internet et applications mobiles des marques radio et TV se fait principalement depuis un mobile : 76,9 % de ces visiteurs uniques ont utilisé au moins une fois leur smartphone pour accéder aux contenus texte, audio et vidéo des marques TV et radio. 3,4 millions ont même utilisé exclusivement leur mobile pour ces contenus numériques, soit 43,3 % d’entre eux.