Le marché publicitaire de la radio vu par le CSA

Depuis 2007, le premier élément marquant est la très forte progression des recettes publicitaires du GIE Les Indés Radios notamment depuis que la régie TF1 Publicité assure la commercialisation de ses espaces publicitaires (2009). En 9 ans, sa part de marché publicitaire brute a plus que doublé, passant de 6 % en 2007 à 13 % en 2016. Le groupe NextradioTV a également progressé, passant d’une part de marché brute de 10 % en 2007 à 13 % en 2016. À l’inverse, on assiste à une diminution sensible pour les groupes NRJ et Lagardère, qui perdent respectivement 4 et 2 points de part de marché publicitaire brute entre 2007 et 2016.

Les équilibres entre les acteurs du marché publicitaire radiophonique tendent à se stabiliser ces dernières années note le CSA.