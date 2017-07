Le concours "Nouveau Talent Tour Vibration" est de retour

Le choix du nouveau talent Vibration sera dévoilé le lundi 4 septembre sur les réseaux sociaux et le site de la radio. C’est le participant ayant remporté le plus de votes qui sera élu grand gagnant. La vidéo du nouveau talent sera diffusée durant 13 jours à compter du 4 septembre sur les réseaux sociaux de la radio et sur le site.

Enfin, le grand gagnant se produira en live sur les cinq scènes du Tour Vibration à Orléans, Le Mans, Blois, Tours, Châteauroux au mois de septembre prochain. L’an dernier c’est Laurine et Charlotte, duo de jeunes talents Indrien, qui avait été élu à plus de 55% des votes du public "Nouveau Talent Tour Vibration 2016". Elles s’étaient produites devant plus de 57 000 personnes à travers les cinq dates du Tour Vibration 2016.