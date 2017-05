Le championnat du monde de "Kikadi" sur RMC

Le jeudi 15 juin, de 20h à 22h, sur RMC, le "Super Moscato Show" propose une soirée à l’occasion du championnat du monde de Kikadi. Le duo, Vincent Moscato et Eric Di Méco se retrouveront pour un "duel historique". Pascal Obispo et Yves Camdeborde seront présents pour soutenir chacun l’un des joueurs. Un duel confrontera également les membres de la Dream Team du "Super Moscato Show" à l’équipe de l’After Foot.

Rappelons que le Kikadi est une rubrique du "Super Moscato Show" où, chaque jour, les membres de la Dream Team RMC et deux auditeurs s’affrontent dans un quizz d’actualité pour tenter de faire remporter le cadeau en jeu à l’auditeur de chaque équipe. Ce quizz est devenu culte grâce aux joutes verbales et aux séquences cocasses entre les membres du SMS.