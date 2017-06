Le binôme animateur / journaliste

# 01 Le passage de plats

L’animateur devient anchorman. Les anchormen officient généralement sur des formats dédiés à l’information. Ils sont d’abord journalistes et dans un second temps animateurs. Ils facilitent la rythmicité d’un ensemble d’éléments sonores et de personnages récurrents (éditorialistes, chroniqueurs, invités, auditeurs…) qui s’imbriquent et composent par exemple une matinale. Ils apportent leur maitrise du direct et de l’actualité grâce à leur double expérience (journalisme et animation).



# 02 Le passage de titres

L’animateur prend une part non négligeable dans la mise en onde du journal. Il en devient même le chef d’orchestre. Il intervient directement dans le déroulé en facilitant les transitions des sujets traités. Il prend la parole pour, en seulement quelques mots, faciliter l’arrivée du sujet suivant. Cette technique permet d’obtenir une dynamique plus prononcée de l’ensemble, une cadence augmentée qui accroit la motivation d’écoute de l’auditeur et un style moins fade qu’une mise en ondes classique, plus traditionnelle.



# Le passage de relais

L’animateur casse la monotonie, réduit la distance qui le sépare du journaliste et accroit la connivence. Il revient sur une brève marquante du journal, tente d’encourager le journaliste à se décomplexer autour d’une courte discussion. Cette complicité crée une bonne humeur, offre souvent une ambiance moins institutionnelle à l’antenne et réduit considérablement la distance entre votre station et vos auditeurs. Le journaliste sort de son rôle et redevient une personne comme une autre : accessible.