Le WorldDAB tiendra son Assemblée générale à Paris

À Paris, l'Assemblée générale de WorldDAB réunira plus de 200 experts en radio numérique pour discuter de l'avenir de la radio, des déploiements DAB + à travers le monde et partager une vision européenne de la radio numérique. "Il est temps que les pays se optent ensemble vers le déploiement de la radio numérique DAB. Les prix des récepteurs continuent de baisser, les constructeurs automobiles utilisent DAB en standard, le processus DSO est en cours et les politiciens travaillent à une collaboration accrue au niveau européen" précise le WorldDAB.

En France, la vitesse du déploiement de DAB + dans de nouvelles villes devrait s'ccélérer sous l'impulsion du CSA et, dans le monde entier, plus de 2 000 services DAB sont actuellement disponibles, avec plus de 55 millions de récepteurs vendus.