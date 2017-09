Le "ScoopTeam" présenté à l'IBC

Idéal pour les reportages sportifs TV et Radio, ScoopTeam est un poste de commentateur intégrant un codec pour la transmission en direct d'un ou deux signaux audio en haute qualité audio (jusqu'à 20 kHz). Les deux canaux audio peuvent être routés vers une seule destination (transmission en double mono codec), ou deux destinations différentes (double codec). L'interface est intuitive, avec touches rétroéclairées et potentiomètres dédiés et assignables pour le contrôle des réglages et l'ajustement du volume. ScoopTeam est conçu pour fonctionner essentiellement en IP, mais il peut également transmettre via des modes alternatifs de transmissions disponibles en option : RNIS, AoIP via 3G/4G, Wi-Fi via USB, Voix mobile avec Voix HD™.