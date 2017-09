Le SIRTI soutient le projet de "Maison commune de la musique"

Ecouter la musique gratuitement

Le SIRTI profite de cette démarche pour rappeler également son attachement au droit des auditeurs à écouter de la musique librement et gratuitement à la radio, quel que soit son mode de diffusion (hertzien analogique et numérique ou via l’IP). "La remise en question de ce principe fondamental constituerait un recul sans précédent de l’accès à la culture sous toutes ses formes. Dans l’intérêt de tous, cette future 'Maison commune de la musique' devra s’ouvrir aux débats d’idées, réflexions et concertations indispensables à un travail commun notamment entre producteurs et diffuseurs. Aussi, la Gouvernance ainsi que les moyens alloués constitueront un enjeu de premier plan afin de permettre à cette Maison de mener son action de façon indépendante et objective".