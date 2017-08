Le SIRTI, premier employeur de la radiodiffusion privée

Publié le 3 août, l’arrêté ministériel désigne le SIRTI comme une des 4 organisations professionnelles représentatives de la radiodiffusion privée pour les prochaines années aux côtés du SNRL (26,59%), du SNRC (23,39%) et de la CNRA (17,16%). Si 139 radios et 892 salariés seulement (affiliés à la convention collective de la radiodiffusion) sont comptabilisés par la Direction Générale du Travail, le SIRTI regroupe un total de 165 radios qui génèrent un chiffre d’affaires de plus de 160 millions d’euros pour près de 10 millions d’auditeurs quotidiens. Derrière ces chiffres, ce sont 2 500 salariés dont 500 journalistes (salariés affiliés à la convention collective de la radiodiffusion mais également notamment à celles des journalistes, des VRP ou de la publicité) qui garantissent, par leur savoir-faire unique, la qualité et le pluralisme qui font le succès de la radio indépendante.