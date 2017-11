Le SATIS se poursuit aux Docks de Paris

Cette année, les visiteurs du SATIS/Screen4All peuvent assister à plusieurs keynotes animées par des marques remarquables et des experts internationaux. Avec plus de 50 conférences et 5 Keynotes, le salon SATIS/Screen4All s’annonce comme "la plus belle occasion de l’année pour découvrir les tendances majeures de l’audiovisuel et du son"… La VR, l’Intelligence Artificielle, le Cloud, l’HDR, l’UHD, l’IP, … Les nouvelles technologies sont décryptées pour une meilleure compréhension des enjeux d’aujourd’hui et de demain. À l’ère du numérique et pour trouver des nouvelles formes de financement, se former, recruter, s’adapter aux nouveaux formats... les spécialistes, présents ce jeudi et ce vendredi aux Dock de Paris, donneront "les clés pour manoeuvrer sur un marché mouvant".Le SATIS/Screen4ALL a fait entièrement peau neuve cette année. "L’effusion et l’impatience gagne au moment de rencontrer les nombreuses startups innovantes et l’annonce de la venue d’acteurs internationaux comme Epic Games, IBM ou Baobab Studios" expliquent les organisateurs..