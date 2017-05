Le Prix du Livre France Bleu décerné

Cette année, le jury présidé par Eric Revel, directeur du réseau France Bleu, a récompensé Louis-Philippe Dalembert pour Avant que les ombres s’effacent (Sabine Wespieser Editeur). Le jury était composé de Gaëlle Josse (lauréate2016), d’une libraire indépendante de Limoges, d’une lectrice de la revue PAGE et d’une auditrice de France Bleu. En partenariat avec la revue PAGE, les 44 stations du réseau se mobilisent autour d’un projet ambitieux : choisir, avec les auditeurs et en partenariat avec le réseau des libraires indépendants, le meilleur roman francophone de l’été.



Au-delà de l’écho médiatique, le roman récompensé bénéficie d’une visibilité sur les antennes de France Bleu et d’une mise en avant au sein des librairies indépendantes du réseau PAGE.