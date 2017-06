Le Nouveau Podcast : vive la francophonie !

En matière d'écriture radio, le Québec propose petit à petit une synthèse entre la créativité européenne et française et l'efficacité du "storytelling" (ou construction narrative, pardon) américain.Le documentaire “T’es où Youssef” est par un bon exemple. Il s'agit au départ d'une enquête sur de jeunes canadiens partis faire le djihad, diffusé en février 2017 par Télé Québec, et réalisé par Gabriel Allard-Gagnon, Cédric Chabuel, Sophie Bélanger, Raed Hammoud et Mathieu Paiement. Mais T’es où Youssef est aussi une série audio, qui retrace le journal de bord du documentaire. Cédric Chabuel est un jeune réalisateur français, a co-réalisé de podcast. Pour lui, T’es où Youssef, représente notamment le délicieux mélange entre deux écoles : l’école audio canadienne, donc plus anglo-saxonne, et l’école audio française, la sienne.