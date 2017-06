Le Nouveau Podcast réunit les acteurs de l’audio digital

L'événement s'adresse aux professionnels des nouvelles formes de l'audio digital : producteurs, auteurs, journalistes, réalisateurs, techniciens, développeurs, radios, plateformes, régies, agences, annonceurs, etc. Vingt invités se succèderont au cours de 15 mini-conférences thématiques pour cette 2e édition orientée vers "La créativité éditoriale et le renouvellement des formats" ​ avec Laura Leishmann (Laura Leishmann Podcast), Julien Cernobori (Binge Audio), Hayati Basarslan et Candice Marchal (BoxSons), Xavier Kronstrom Richard (Radio Canada), Sara Monimart et Chloé Assous-Plunian (ARTE Radio), Laura Cuissard (productrice), Andréane Meslard et Camille Romano (Nouvelles Ecoutes).