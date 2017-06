Le Nouveau Podcast : de l'audio pour les gamins

Cette richesse des contenus et de dispositifs a déjà séduit plusieurs marques, notamment celles impliquées dans des contextes de transport. Trois compagnies aériennes, Air France, Corsair, et tout récemment XL Airways intègrent les podcasts de la radio des enfants dans leurs offres de contenus en vol. Par ailleurs, le Club Total a offert gratuitement à ses membres certains des contenus habituellement payants de la radio au travers de l’application Bloom "En Route !" composée de podcast conçus spécifiquement pour les trajets en voiture. Des partenariats intelligents car ils valorisent les marques en fournissant un contenu utile et contextualisé à leurs clients, et en les touchant sur un territoire sensible et fédérateur : la pédagogie ludique.