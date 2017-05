Le NRJ Music Tour fait étape à Troyes

Dès 13h, NRJ Troyes (100.2) s’installera au centre commercial Carrefour l’Escapade (La Chapelle-Saint-Luc) avec les artistes du concert qui offriront les dernières places pour assister au NRJ Music Tour et partageront un moment privilégié avec les Troyens présents, avant leur montée sur scène le soir-même. NRJ donnera la chance à un auditeurde monter sur la scène du concert pour présenter l'artiste de son choix. Pour cela il suffit de tweeter sa ville et "le nom de sa star NRJ préférée avec le hashtag #NMTTroyes" ; un tirage au sort aura lieu jeudi 1er juin pour désigner le nom du gagnant.



Le site nrj.fr partagera sur le site les plus belles photos du concert et les images backstage des artistes. Les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement en suivant le hashtag #NMTTroyes sur tous les réseaux sociaux de la radio.