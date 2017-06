Le "NRJ Music Music Tour" s'arrête à Saint-Etienne

Le public Stéphanois applaudira Tal, Keen'V, Willy William, Arcadian, Keblack, Boostee, Hoshi, Tydiaz, Sound of Legend, Makhtar et Oriska en pré-show. Dès 15h, NRJ Saint-Etienne (102.8) s’installera au Café des Jardins (Place Jean Jaurès) avec les artistes du concert qui partageront un moment privilégié avec les Stéphanois présents, avant leur montée sur scène le soir-même. NRJ donnera également à un auditeur la chance de monter sur la scène du concert pour présenter l'artiste de son choix. Pour cela il suffit de tweeter sa ville et le nom de sa star NRJ préférée avec le hashtag #NMTSaintEtienne

Enfin, le site nrj.fr partagera sur le site les photos du concert et les images backstage des artistes.