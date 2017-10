Le MAG 93 - Unissez vos forces avec les autres médias locaux

Le rédactionnel est souvent un bon moyen de monter un partenariat avec les médias locaux : si pendant les périodes électorales, les débats entre candidats s’organisent assez naturellement, pourquoi ne pas prolonger l’opération en "Club de la Presse" autour d’une personnalité locale ou d’un thème qui agite la région. Ce type d’opération est souvent lourd à organiser, mais l’impact est indéniable ! Le concert est aussi une bonne opération de promotion : les auditeurs, téléspectateurs et lecteurs sont invités et chaque média retransmet l’événement à sa façon. Pourquoi ne pas réfléchir à une grande opération caritative locale : le Téléthon le fait déjà très bien ou même une bourse à l’emploi commune ? Quelle que soit l’opération commune : pensez à solliciter les collectivités et institutions locales, soyez-en sûr, on vous déroulera le tapis rouge !