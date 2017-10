Le MAG 93 - Mathieu Gallet : "Repenser notre stratégie d'offre et de distribution"

LLPR - Il vous reste 2 ans de mandat à Radio France, comment qualifiez-vous votre bilan ? Comptez-vous vous représenter ?

MG - En trois ans et dans un contexte de transformations majeures, Radio France a profondément évolué. La part d’audience du groupe a gagné trois points pour atteindre 25,2% sur la saison 2016-2017, un record historique. L’offre numérique des sites et applications des antennes a été entièrement refondue et rencontre des succès sans précédent : 50 millions de téléchargements de podcast par mois, soit +64% par rapport à la saison dernière, nouvelle application Radio France entièrement repensée cet été, 5,3 millions de fans sur Facebook et 3,4 millions sur Twitter…



La fréquentation des concerts de nos quatre formations musicales a également fortement augmenté les saisons passées. La Maison de la radio s’affirme chaque année un peu plus comme un lieu unique de création et d’accès à la culture. Près de 300 000 visiteurs et spectateurs ont ainsi assisté en 2016 à un concert, participé à un atelier pédagogique ou à un événement culturel à la Maison de la radio. Ces développements, qui sont la traduction de l’engagement quotidien de l’ensemble des collaborateurs de Radio France, se poursuivent pour assurer le rayonnement de notre offre radiophonique et culturelle.

Quant à une candidature pour un prochain mandat, la question se posera en janvier 2019.