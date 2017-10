Le MAG 93 - Guillaume Pley : "Mon émission, c’est la vraie vie"



LLP - Peut-on un peu revenir sur votre parcours ?

GP - J’ai suivi des cours de radio à Montpellier avec le Studio M avant de commencer à faire quelques piges, notamment à Skyrock Perpignan. J’avais envie de faire un morning. Alors, j’ai décidé avec mon équipe d’envoyer à quelque 200 radios locales des montages de nos émissions. Une nous a répondu, Happy FM à Reims. J’ai fait un remplacement de trois mois là-bas. Et tout a démarré.





LLPR - Et comment s’est déroulée votre arrivée à NRJ ?

GP - J’ai eu la chance de rejoindre tout d’abord NRJ Belgique, puis de passer quelques mois à Fun Radio. J’ai décidé alors de m’installer à Paris, de créer ma société. Cela fait maintenant six ans et demi que je suis à NRJ. J’en suis très heureux, car c’est une chance d’avoir la confiance de ses patrons. Accès payant



Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois





1 - Achat de PDF ou d'articles

--------------------------------------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.



2 - Rubrique Emploi

----------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.



En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro



Attention, si vous êtes abonnés le message ci-dessous ne vous concerne par, merci d'entrer votre login et votre mot de passe en cliquant ici. Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois cliquez ici. Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :1 - Achat de PDF ou d'articles--------------------------------------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.2 - Rubrique Emploi----------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro Déjà inscrit ? Le MAG 93 - Guillaume Pley : "Mon émission, c’est la vraie vie" Rédigé le Lundi 9 Octobre 2017