Le MAG 92 - Toute la radio suisse au Swiss Radio Day

Stratégie et contenus

Ce 24 août, nos voisins suisses auront de quoi rassasier leur appétit : "La grande nouveauté de l’édition est la mise en place d’un double programme, d’une part, plus stratégique politique (avec des thèmes comme DigiMig, une intervention du directeur de l’OFCOM et du futur directeur général de la SSR, des réflexions sur l’avenir de la radio : revenus commerciaux, nouveau système de mesure de l’audience… D’autre part, un programme plus orienté pour les professionnels autour de la musique suisse, la numérisation des archives, le best case…"





Car les professionnels suisses sont sensibles et attentifs aux contenus du Swiss Radio Day. "Il s’agit prioritairement de responsables programmatiques et techniques des stations, responsables de sociétés actives dans la branche et de l’OFCOM. Nous cherchons à motiver les professionnels à être plus présents, raison du 2e volet programmatique. Les participants soulignent chaque fois l’importance du réseautage, en particulier entre radios privées et du service public ou entre régions linguistiques."

Confirmation de Philippe Zahno : "La quasi-totalité des radios participe à l’événement. Rares sont les radios non représentées. Il arrive qu’une radio ne participe pas à une édition pour des raisons conjoncturelles, mais on la retrouve dans la plupart des cas au Radio Day l’année suivante."