Le MAG 91 - Directeurs d’antenne : qui sont-ils ?



Olivier Cordier à Kiss FM LLPR - Quel est votre parcours ?

OD - J’ai fait mes premières armes dans des radios libres avant de démarrer par un emploi stable dans une radio locale de Cagnes-sur-Mer en 1985. J’étais technicien et animateur avant de rejoindre le groupe Radio France et quelques locales. Je suis revenu dans le privé et je suis à Kiss FM depuis 1991. Cela fait maintenant 20 ans que j’occupe le poste de directeur d’antenne.



LLPR - Une journée type d’Olivier Cordier, ça ressemble à quoi ?

OD - L’avantage dans ce métier, c’est qu’il n’y a pas de routine ! On touche à tout, le management, la musique, l’antenne, la promo. Je suis en alerte permanente, même le week-end. C’est effectivement parfois dur de mener une vie à côté.



LLPR - Quelles sont les qualités pour occuper ce poste ?

OD - De la passion, déjà. Avec l'arrivée de l'informatique, la radio est désormais beaucoup plus réfléchie et plus calculée. Il faut plus de rigueur. Un directeur d'antenne doit savoir toucher à tout. Il doit aussi avoir connu tous les métiers de la radio pour obtenir cette vision globale.



