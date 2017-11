Le GRER organisera son 8e colloque à Bordeaux

Rappelons d'abord que le GRER a été fondé dans le but d'aider à la connaissance, à la reconnaissance et ou développement des études radiophoniques en France. Ainsi, le GRER regroupe des universitaires, des étudiants et des professionnels de la radio et de nombreux jeunes chercheurs. Durant trois journées, à Bordeaux, l'équipe du GRER s'intéressera donc à la radio sous des formes diverses et variées : "La création radiophonique au service des publics", "Quelles radios, pour quelles actions ?", "Interactivité et services aux auditeurs", "Associatives, communautaires ou publiques, quelles convergences entre les statuts radiophoniques ?", "Servir et représenter les publics" ou encore "Territoires et publics de la radio" (programme disponible ICI ). Les deux premières journées constituées de séances plénières et d'ateliers se clôtureront par un dîner de gala.