Le CSA publie son bilan annuel

Si 2016 reste "une année record pour le nombre de plaintes reçues" (les téléspectateurs et les auditeurs lui ont adressé 38 186 lettres, courriels ou appels téléphoniques soit plus de 300 % d’augmentation sur 2015), le CSA aura nommé 3 nouveaux administrateurs pour les sociétés de l’audiovisuel public et en aura renouvelé 2 autres. En 2016, le Conseil a rendu 2 décisions relatives à des demandes de règlement de différends par des opérateurs. Il a prononcé 33 mises en demeures soulignant des manquements à la loi du 30 septembre 1986, ainsi qu’une sanction à l’encontre d’une radio, pour excursion de fréquence. Par ailleurs, il a reçu 22 délégations étrangères et effectué 35 missions à l’étranger.