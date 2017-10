Le CSA, première administration labellisée "Égalité professionnelle"

Ce label est délivré par l’AFNOR au regard de plusieurs critères relatifs aux actions menées en faveur de l’égalité professionnelle, à la gestion des ressources humaines et au management, ainsi qu'à l’accompagnement de la parentalité dans le cadre professionnel. Depuis 2005, date de la création du label, le CSA est la première administration de l’État à l’obtenir. "Le Conseil a en effet à cœur de créer un environnement de travail favorable à toutes et à tous alors que ses 300 agents exercent chaque jour de nombreuses missions pour une meilleure offre audiovisuelle au service des citoyens".

La volonté d’agir en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est aussi inscrite au premier rang des missions du CSA, qui veille au respect des droits des femmes dans les programmes diffusés par les radios et télévisions.