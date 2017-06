Le CSA nomme Marie-Christine Saragosse à la présidence de France Médias Monde

Le CSA rappelle qu'il s'est fondé "sur des critères de compétences et d'expériences, au vu de son projet stratégique et du bilan de son premier mandat". Le CSA a additionné Marie-France Saragosse "afin de discuter des orientations de son projet et d'apprécier sa motivation à exercer un deuxième mandat". Le Conseil a par ailleurs noté que "la situation de France Médias Monde s'était significativement améliorée depuis 2012". Il a également salué "la capacité managériale de Marie-France Saragosse à avoir piloté et réussi l'intégration de France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya (MCD) au sein d'une société unique." Pour le CSA, "le projet de Marie-France Saragosse porte l'ambition d'assurer une présence forte de la France à l'étranger à destination des populations francophones et non-francophones notamment en développant la diffusion en langue espagnole et en langues africaines".