Le 1er octobre, M6 prendra le contrôle de RTL

Selon Christopher Baldelli : "Nous allons fusionner nos deux régies publicitaires, qui n'en formeront plus qu'une, puissante à la fois en télé et en radio" et "dans le domaine du numérique, M6 pourra renforcer notre action, notamment avec 6 Play, qui est très performant. RTL a investi depuis longtemps dans ce secteur". (lire également ICI ).Rappelons que le prix définitif d'acquisition du pôle radio français de RTL Group s’établit à 199.8 millions d'euros hors trésorerie/dette, contre 216 millions estimés en décembre 2016.