Laurent Ripoll nommé directeur de l'antenne de Chérie

Âgé de 50 ans, Laurent Ripoll a débuté sa carrière sur une radio locale, Radio Maritima dans les Bouches-du-Rhône de 1987 à 1999 en tant qu’animateur puis programmateur musical de la station. Il intègre Radio Scoop en 1999 au poste de directeur des programmes et de la programmation musicale jusqu’à fin 2007 avant d’occuper le poste de directeur artistique et de la programmation musicale jusqu’en 2017.

Laurent Ripoll travaillera en collaboration avec Morgan Serrano, directeur délégué des médias musicaux du groupe NRJ et Gaël Sanquer, directeur des antennes radio du groupe NRJ. Laurent Ripoll a pris ses fonctions de directeur de l’antenne de Chérie, hier jeudi.