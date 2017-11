Laurent Gerra fête sa 2 500ème chronique sur RTL

Un anniversaire placé sous le signe de l'humour et du rire avec au programme, des sketches, des chansons et des surprises pour une émission qui promet d'être festive depuis le Grand Studio de 9h à 9h30.

Du lundi au vendredi à 8h45, Laurent Gerra imite les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, il offre sa version caricaturée de l’actualité et enrichit tout au long de l’année ses billets de nouvelles voix. Ses chroniques qui sont écoutées chaque jour par 1 867 000 personnes, sont rediffusées chaque midi à 13h55 dans RTL Midi présenté par Christelle Rebière et Stéphane Carpentier.