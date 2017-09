Laurence Bloch : "France Inter est une radio puissante"

"Je n'ai pas peur du tout. Les auditeurs sont curieux et j'imagine qu'ils sont allés écouter la matinale de Patrick Cohen et qu'ils ont découvert l'univers de la publicité. Mais si nous restons fidèles à la promesse de France Inter, il n'y a aucune raison pour que nous perdions le socle de nos auditeurs. La station est très puissante, elle a atteint 11,6 % d'audience et s'est installée comme deuxième radio de France" a souligné Laurence Bloch, directrice de France Inter, au micro du Buzz Média Le Figaro.