Latina organise un concert privé

Rappelons que, pour cette nouvelle saison, Latina a misé sur une rentrée encore "plus synonyme de voyage, de soleil et de bonne humeur". À noter le retour du rendez-vous "Les Globe-trotters Latina" pour "un moment de voyage où les auditeurs sont invités à partager leurs expériences aux quatre coins du monde".

La première radio indépendante en Île-de-France a également reconduit "la matinale emblématique de la radio autour de Roberto et Peggy et toute la journée, les équipes embarquent les auditeurs dans un tour du monde musical et culturel".