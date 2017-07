Lancement de l'application mobile Auvio sur Android et iOS

Un an après le lancement de sa nouvelle plateforme digitale, la RTBF lance l’application "RTBF Auvio". Avec plus de 250 000 contenus visionnés chaque jour, la RTBF se rapproche de son public connecté et lui permet de bénéficier de son offre radio et TV mais aussi de toute sa panoplie de contenus web.