La webradio Music is House tient sa promesse !

La house est en fait née dans les années 80 à Chicago ainsi qu'à Détroit avec notamment Joe Smooth (et le fameux Promised Land ) ou Marshall Jefferson comme artistes de référence. "J'ai toujours aimé ce courant musical et toutes la variantes que sont l'acid, l'électro, la techno," explique Joao. MIH n'en oublie pas pour autant des titres plus récents comme ceux des Anglais de Disclosure. Mais c'est avant tout avec des pépites des années 80 et 90 comme le "Musique" de Daft Punk (sorti en 1996) que la radio fait la différence et revient aux origines de la house. En proposant une programmation originale tout en restant dans un courant musical très grand public, Music is House semble avoir trouvé la bonne formule. A écouter en cliquant ici