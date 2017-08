La webradio Flon Flon Musette fait vivre l'accordéon

"L'accordéon, le musette, est toujours apprécié par bon nombre de personnes, et pas seulement des retraités, précise Christophe. Il y a encore les bals et thés dansants, et puis quelques jeunes artistes qui mettent à l'honneur l'instrument, comme Claudio Capéo."Flon flon Musette est en contact permanent avec de nombreux accordéonistes professionnels confirmés, dont elle détaille l'actualité, mais a aussi pour vocation de promouvoir les jeunes talents."La radio patronne ou réalise des reportages au sein des galas ou festivals accordéon organisés dans diverses régions, nous multiplions les campagnes de promo sur le terrain. Bref, on se bouge ! conclut Christophe Grébert, ravi de voir qu'après deux ans d'existence, sa "petite" webradio a trouvé son public. A découvrir sur flonflonmusette.com