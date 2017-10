La tournée France Bleu fait étape à Auxerre

Après Antibes en septembre, France Bleu donne rendez-vous à ses auditeurs et aux habitants d’Auxerre et de sa région les 15 et 16 novembre prochains avec deux nouveaux France Bleu Live avec Florent Pagny (le 15 novembre) et Calogero (le 16 novembre). Les auditeurs peuvent gagner leurs places depuis le début de cette semaine sur l’antenne de France Bleu Auxerre.

Rappelons que ces deux France Bleu Live seront enregistrés puis diffusés sur les 44 antennes de France Bleu à l’occasion de soirées spéciales.