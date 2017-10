La tablette permet aussi d'écouter la radio

Nouvellement mesurée dans l’étude Media in Life, la tablette fait une entrée remarquée. 10,3% des 13 ans s’y connectent au moins une fois par jour. La marge de progression est certes encore importante pour atteindre les scores du mobile, manipulé chaque jour par 58,4% de 13 ans et+, et ceux de l’ordinateur (62,2% d’utilisateurs). Il faut dire, 32,6% de foyers sont équipés de tablette contre 91% pour le téléphone mobile et 80% pour l’ordinateur, selon l'étude Home Devices de Médiamétrie au 1er trimestre 2014. Pour autant, le dernier né des écrans numériques entre sans difficulté dans les mœurs de la plupart des Français.Les plus gros utilisateurs se trouvent parmi les 25-34 ans (15,6% d’entre eux s’en servent chaque jour), les 13-17 ans (14,3%) et les CSP+ (14,1%). Derrière ce trio de tête, les 15-49 ans ont également adopté l’objet et sont devenus des consommateurs avertis pour près de 13% d’entre eux.