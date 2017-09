La rentrée "Slow Life" de Chérie en Belgique

Outre son nom, la radio digitale aménage également son positionnement et s’adresse autant aux femmes qu’à la gent masculine. Chérie adopte désormais un mood "slow life", à contre-sens de la vitesse ambiante et propose "une programmation musicale idéale pour accompagner au quotidien les auditeurs désireux de ralentir le rythme". Pour cette rentrée, la grille des programmes sera complétée par l’émission "Hello Chérie !", du lundi au vendredi, de 7h à 10h, animé par Lydwine afin de commencer la journée "tout en positif et en sérénité". Frédéric prendra le relais de 10h à 14h, les auditeurs termineront leur journée au bureau en compagnie de Philippe de 14h à 18h.



Autres nouveautés, Ondine animera les dimanches matins des auditeurs avec "Chérie Zen" de 9h à 12h, Alexandra s’occupera des samedis avec "Chérie Frenchy". Chérie s’engage d'ailleurs à "Chérir chaque instant" dans sa nouvelle campagne publicitaire développée par l’agence "Silver&Copper". Plusieurs visuels variés soutiendront chacun un instant à chérir…