La radio interne de Carglass médaille d’or au Grand Prix Stratégies

Chez Carglass, plus de 60% des collaborateurs travaillent dans des ateliers. Les collaborateurs qui travaillent en centres et sur les sites de distribution ne sont pas équipés d’un ordinateur leur permettant d’avoir accès aux informations internes, le plus souvent disponibles sur l’intranet ou via les courriers électroniques. D’autre part en 4 ans Carglass a doublé son nombre de centres passant de 230 en 2012 à 450 en 2016 et de nouveaux formats de centres ont également vu le jour. Le métier de technicien a donc évolué, permettant à certains de gagner en autonomie et polyvalence, le management se faisant à distance.



"90% des salariés en centres et entrepôts travaillaient en musique avant le lancement de Carglass Radio, Carglass a donc capitalisé sur un réflexe déjà présent chez les salariés. C’est une vraie fierté de recevoir ce Prix car il récompense un projet d’entreprise collectif qui a mobilisé des collaborateurs de différents services" souligne Céline Coulibre-Duménil, Directrice de la Communication Corporate et du Développement Responsable.