La radio New's FM en difficulté

Pour se justifier, l'équipe de New's FM souligne que "cela fait trois ans que, petit à petit, les aides qui nous étaient allouées baissent (fin des financements de la région et du département pour les appels à projet, baisse de la convention avec la commune de Fontaine et baisse de l'aide annuelle du Ministère de la Culture). C'est un manque à gagner qu’il faut compenser. Nous voulons continuer à créer de l’emploi, à donner leur chance à ceux qui en ont besoin et réinsérer, par nos émissions et notre présence, l’humain au cœur de la ville".