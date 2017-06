La radio Ado change de nom et devient Swigg

La couleur musicale de la radio a peu à peu évolué depuis janvier pour se recentrer sur les musiques urbaines. De nouvelles émissions sont diffusées depuis avril comme "En mode Classique" et "En mode US", qui reviennent sur les titres classiques et les nouveautés du Hip Hop R’n’B. Cette orientation éditoriale et musicale veut être en phase avec les fondamentaux de la radio et les attentes du public. En effet, avec 245 000 auditeurs quotidiens en Ile-de-France, Swigg séduit 56 000 auditeurs supplémentaires par rapport à la vague de janv-mars 2016...

"Imaginé par Bronx, Swigg est un nom qui sonne bien, et qui exprime l’ambiance musicale de la station. Swigg est un néologisme, il n’a pas de sens, seulement celui que l’antenne et les auditeurs lui donneront. Les auditeurs vont pouvoir peu à peu s’adapter, s’approprier et se reconnaître dans ce nom" annonce un communiqué.