La précarité s'installe chez les journalistes

"Contrairement à une idée reçue, les journalistes sont majoritairement issus des régions ou de l’étranger, et non pas de région parisienne. Toutefois, la part des néo-journalistes nés à Paris et en Ile-de-France oscille autour de 29 %, aussi bien pour les diplômés d’écoles de journalisme que les diplômés d’autres filières, alors que la région Île-de-France représente 20 % de la population" fait remarquer cet article L'INA Global, s'appuyant sur ce rapport souligne que "Trois ans après l’obtention de la carte de presse, le CDI est loin d’être acquis. La part des CDI chez les diplômés en journalisme est ainsi tombée de 40 % en 1998 à 23 % en 2013, alors que la part des CDD et des contrats de professionnalisation a grimpé et que le chômage a doublé. Ceux qui ne sont pas diplômés en journalisme s’en sortent mieux : près de 48 % de CDI après trois ans en 2013 (contre 56 % pour la cohorte 1998)".