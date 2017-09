La matinale de Radio Nova récompensée

La matinale "Plus près de toi" s’est imposée, en moins d’un an, comme un rendez-vous culte de Radio Nova. Portée par Édouard Baer, "personnage brillant et génie du direct radiophonique", l’émission a installé la station sur le créneau stratégique des matinales avec "une proposition unique". Pour soutenir le caractère exceptionnel de l’émission, Radio Nova a développé considérablement les moyens dédiés à la production vidéo et à la gestion des communautés.

"Plus près de toi" a remporté lundi soir, à la salle Wagram à Paris, le Prix des Médias CB News 2017 dans la catégorie "Meilleure émission de radio". Édouard Baer et sa bande feront leur rentrée le 2 octobre prochain.