La diversité musicale dans le paysage audiovisuel en 2016

Grâce aux contributions du Ministère de la Culture et de la Communication et du CSA, l’Observatoire de la musique présente le huitième rapport annuel d’indicateurs de la diversité musicale dans le paysage audiovisuel à partir d’un panel de 16 chaînes de télévision. Ce dispositif est établi avec l’aide d’un comité technique réunissant le Ministère de la Culture et de la Communication, le CSA et tous les acteurs de la filière : les syndicats professionnels de l’édition et de la production, la SACEM et les représentants de la filière télévisuelle.Sur la tranche horaire 24h-24h, on observe un taux de musique (TDM) consolidé de 13,6% (+0,3 pt vs. 2015 , -0,3 pt vs. 2009), soit des taux de : 10,7% pour la diffusion de vidéomusiques (VM) (+0,3 pt vs. 2015 , -0,9 pt vs. 2009), 2,4% pour la diffusion de concerts (sans variation vs. 2015 , +0,4 pt vs. 2009) 0,6% pour la diffusion de live plateau (sans variation vs. 2015 , +0,2 pt vs. 2009 ). Le taux de musique progresse sur l’ensemble des chaînes à l’exception de W9 (-0,9 pt).Le rapport complet est disponible ICI