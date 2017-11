La discothèque idéale de FIP

De Agnes Obel, Higelin, Rodolphe Burger, Vaudou Game, Rokia Traoré, Sandra Nkake à Françoise Hardy, des BO magiques de La dolce Vita à de The big Lebowski, de The black keys, Chet Baker à Funkadelic et Quantic et Alice Russel, sans oublier Fairouz, Miriam Makeba, Orchestra Baobab et Cesaria Evora, plus de 250 artistes et groupes sont réunis dans cette discothèque idéale illustrée par des pochettes d’albums issus de la discothèque de Radio France. En bonus, tous les mélomanes pourront écouter gratuitement une sélection de titres proposés par le livre sur une page web Fip dédiée ( ICI ). FIP a rassemblé ses meilleures sélections, soit 250 albums, compilations et coffrets jazz, rock, musiques du monde, groove, electro, hip-hop et reggae.Créée en 1971, Fip visait un objectif singulier : imaginer un fond sonore fluide et discret composé de musique classique, de jazz, de blues et de musique populaire. Une règle absolue : la programmation devait être exclusivement musicale. Aujourd’hui, Fip se revendique comme "la radio musicale la plus éclectique et la plus écoutée sur le web".