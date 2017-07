La Réunion : 548 700 auditeurs quotidiens pour NRJ Group

Par ailleurs, Rire & Chansons Réunion bat son propre record avec 47 100 auditeurs quotidiens et séduit 4 200 auditeurs supplémentaires avec son cocktail de musiques, sketches, canulars et blagues."Le combat des radios est rude à la Réunion, mais le travail a payé sur ces derniers mois. Nous avons connu une belle progression sur nos antennes, preuve en est que la richesse du paysage radiophonique à la Réunion permet de satisfaire tous les goûts. Ces résultats nous donnent un véritable coup de boost pour ce second semestre, et nous allons nous donner à fond pour vous préparer une belle rentrée" a confié Thierry Auzoles, directeur des antennes des radios NRJ, Chérie FM et Rire et Chansons sur l'ile.Les antennes du groupe dopent l’audience globale de la radio, elle n’a d’ailleurs jamais été autant écoutée à La Réunion avec 548 700 auditeurs quotidiens selon l'étude Métridom janvier-juin 2017 de Médiamétrie en audience cumulée.Les résultats complets : ICI