La Radio du Père Noël est déjà de retour

Bien entendu, ami des nouvelles technologies, le Père Noël a aussi compris qu'il fallait développer son audience sur les supports numériques. Il a donc investi dans une application afin de faciliter l'écoute en mobilité et sous n'importe quel sapins de Noël. Ainsi, la Radio du Père Noël propose gratuitement une application en téléchargement, application qui fonctionne sous Android et sous Apple. Ce Père Noël, décidément très "techno" n'a pas oublié d'être présent sur les nouveaux objets connectés comme sur Google Home, la nouvelle enceinte connectée de Google à qui les enfants pourront demander : "OK Google, mets-moi la Radio du Père Noël". Et hop, le tour est joué...