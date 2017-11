La RTBF lance sa campagne pour Viva for Life

Avec cette campagne, la volonté est de représenter de façon très concrète et visuelle le chiffre de la pauvreté infantile qui concerne "1 enfant sur 4" en Wallonie et à Bruxelles, en insistant sur l’urgence de la situation. Sujet tabou, la pauvreté n’est pas toujours visible et pourtant elle est une réalité omniprésente. Elle passe souvent inaperçue d’un point de vue extérieur mais se vit au quotidien pour les parents. Ce point de vue est repris dans la campagne print et s’élargit encore dans les spots radio autour des difficultés des parents qui ne peuvent pas offrir de jouets ou de vacances à leurs enfants ou qui sont amenés à faire des choix cornéliens (acheter de bonnes chaussures ou payer une facture de chauffage).