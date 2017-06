La RNT se déploie en Europe

L’écoute numérique atteint 47.1% au Royaume-Uni : le seuil des 50% est un des critères considérés par le gouvernement pour décider de la transition vers le tout numérique. Selon Rajar (T1’17), le DAB représente désormais 33.8% de l’écoute.De son côté, la Norvège poursuit l’arrêt progressif de la bande FM : le 21 Juin verra la fin de la FM pour la NRK dans 2 régions supplémentaires. Au Sud et à l’Ouest de la Norvège, les régions Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder et Aust-Agder recevront la NRK en DAB uniquement. Les radios commerciales suivront en septembre. Plus d'un million de véhicules peuvent recevoir le DAB+ en Norvège soit 38% des voitures selon TNS Kantar.Enfin, depuis le 1Juin, la République Tchèque a démarré son service DAB+ , après 2 ans de test. 40% de la population est couverte De son côté, la Bulgarie démarre une expérimentation à Sofia.