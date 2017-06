La "Nuit Sacrée" retransmise par RCF

Dans la nuit du 4 au 5 juin (Pentecôte), chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes et hindouistes chanteront Dieu et le sacré, de 19h à 7h du matin, chacun selon son répertoire. "Il s’agit de vivre un grand moment d’ouverture et de spiritualité et d’affirmer ainsi que personne n’est propriétaire de la transcendance" expliquent les organisateurs dans le Manifeste de la Nuit Sacrée.