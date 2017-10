"La Minute Orange" sur Hit West

Quel est le point commun entre un chausson, un digicode et un pommeau de douche ? Que fait Alexis Groussin chaque jour sur le terrain ? Où part ce camion rempli de robots ? Dans "La Minute Orange", les auditeurs peuvent partir à la rencontre des inventeurs, des jeunes apprentis et de vos propres expériences avec les objets connectés. "Ludiques et rapides, les chroniques replacent la chaleur humaine dans notre monde technologique" précise Hit West qui collabore avec Orange depuis plusieurs années. La saison 5 est diffusée jusqu’au 26 octobre chaque jour à 13h15 et en replay sur hitwest.com.